«Могли попасть под колеса»: сибирячка спасла трех черепах, переходивших дорогу в Новосибирске

Девушка спасла выброшенных черепах. Фото: Группа Animal_nsk «ВКонтакте»

Юрист Алиса из Новосибирска спасла трех черепах, собиравшихся переползти дорогу на Северо-Чемском. Днем 16 июня девушка заметила животных у дороги на улице Комсомольской:

- Я шла по улице в Кировском районе и нашла черепах, они бегали вдоль дороги и собирались уползти. Их оставили у дороги, чтобы они попали под колеса проезжающих машин. Черепашкам набрала воду в ванну, островок есть. Сколько они находились на улице на жаре - неизвестно, - рассказала КП-Новосибирск Алиса.

Девушка посадила черепах в коробку и забрала домой, а затем стала пристраивать. Пост в группе Animal_nsk «ВКонтакте» умилил подписчиков:

- Посадите их хотя бы в таз с водичкой, - предложила сибирячка.

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