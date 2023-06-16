В Новосибирске эвакуатор вез «Лексус» с водителем в салоне по тротуару

Сотрудник ДПС оштрафовал и водителя эвакуатора, и водителя "Лексуса". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 16 июня, жители Новосибирска стали свидетелями, как эвакуатор вывозил с парковки «Лексус», в салоне которого сидел водитель. При этом двери в иномарке были открыты. Информация была опубликована в паблике «АСТ-54» ВКонтакте.

- Наблюдали работу сотрудника Госавтоинспекции по эвакуации автомобиля на штрафстоянку из-за парковки в неположенном месте. Машину загрузили на эвакуатор, но к этому времени подбежал его хозяин. Он залез в салон с требованием спустить автомобиль. Мужчина готов был уехать и заплатить штраф, но сотрудник ГИБДД в этом отказал и дал команду водителю эвакуатора продолжить транспортировку, несмотря на то, что хозяин машины находился в салоне с открытыми дверьми, - сообщили очевидцы.

При этом дальше спецтехника поехала не по дороге, а по пешеходному тротуару.

В Госавтоинспекции прокомментировали инцидент, который произошел на территории Железнодорожного района, по улице Вокзальная магистраль.

- Инспектор ДПС эвакуировал автомобиль Лексус 470. Иномарку поместили на эвакуатор. Во время движения спецтехники по тротуару для выезда на проезжую часть (п 9.9 ПДД РФ: допускается движение машин дорожно-эксплуатационных служб), водитель данного автомобиля 1972 года рождения, запрыгнул на платформу и сел в салон своего авто, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Эвакуатор остановился. Инспектор ДПС выписал административный протокол на водителя «Лексуса» ст. 12.19 ч 3 (стоянка транспортного средства далее первого ряда от края проезжей части, штраф 1500) и на водителя эвакуатора 1988 года рождения по ст. 12.23 ч. 1 (Осуществлял перевозку пассажира, находящегося в автомобиле в стоящем на платформе эвакуатора, штраф 500 рублей). После оформления административных материалов автомобиль был возвращен владельцу.

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