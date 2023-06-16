На ТЭЦ-5 в Новосибирске 4 рабочих упали в емкость глубиной 7 метров

Один рабочий погиб, еще троих увезли в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 16 июня на новосибирском ТЭЦ-5 случилось ЧП — в 7-метровую емкость упали 4 рабочих. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

— СМИ активно распространяют информацию о пожаре на ТЭЦ-5, но это — фейк. Там 4 рабочих упали в емкость глубиной 7 метров. Всех достали. Один рабочий погиб, еще троих госпитализировали, — сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте работали спасатели МАСС, аварийно-спасательная служба предприятия, а также пожарно-спасательный гарнизон Новосибирской области.

В СГК не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

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