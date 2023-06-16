В Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай №15

В Новосибирске загорелся трамвай. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В пятницу, 16 июня новосибирцы сообщили о возгорании трамвая №15 в группе АСТ-54 во ВКонтакте. Инцидент произошел днем. Очевидцы сделали фото и видео с места события.

— На площади Труда загорелся трамвай №15, — указано в публикации паблика.

Пока неясно, успешно ли прошла эвакуация из транспорта. На кадрах с места видно, что возгорание относительно небольшое — огонь и дым видно на верхней части транспорта.

Информации о пострадавших нет. Фото: скрин из паблика.

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В региональном МЧС инцидент пока не прокомментировали.

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