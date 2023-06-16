Карте жителя Новосибирской области расширят функционал

Карта жителя НСО разработана на базе банковской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карте жителя Новосибирской области добавят новые функции. Губернатор региона Андрей Травников и гендиректор платежной системы «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

— На основе карты «Мир» создан проект Карты жителя Новосибирской области. Соглашение очень важно для нашего региона, мы надеемся на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платежной системы «Мир», – заявил Андрей Травников.

По словам гендиректора платежной системы «Мир» Владимира Комлева, в Карту жителя могут включить возможности предоставления адресных соцвыплат. Также Карту подключат к технологии электронного сертификата.

Совсем скоро платежная система «Мир» и Правительство региона подготовят план рекламных кампаний по соглашению.

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