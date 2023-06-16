Новосибирская ОПГ обманула местных по телефону на миллион рублей

Всего преступники наворовали на 1 миллион рублей. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Следователи управления МВД РФ по Новосибирской области закончили расследование дела о крупном мошенничестве. Шестеро местных обманывали горожан по телефону. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. О преступлении рассказали в областном МВД.

— Новосибирец 28 лет организовал группу из 5 человек возрастом от 23 до 29 лет. С ноября 2021 по март 2022 годов они звонили людям и представлялись кредитной организацией. Кол-центрами были арендованные автомобили, на которых преступники перемещались, чтобы запутать следствие. Также мошенники создавали фиктивные сайты, чтобы обмануть людей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце марта 2022 года по адресам проживания и в автомобилях провели обыски. Изъяли «симки», телефоны, банковские карты, ноутбуки, планшеты, системные блоки и деньги.

Сотрудники нашли 20 потерпевших из самых разных областей и регионов России. Общая сумма ущерба перевалила за миллион рублей.

На имущество задержанных уже наложили арест на общую сумму в 600 миллионов рублей.

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