Сбер и Новосибирская область договорились о стратегическом партнерстве

Андрей Травников и Герман Греф. Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, подписи под ним поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Цель соглашения - стратегическое партнерство и сотрудничество для социально-экономического развития Новосибирской области.

Сбер и регион будут совершенствовать свое взаимодействие в финансово-кредитной сфере, в сферах развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации.

Стороны планируют участвовать в реализации госпрограмм в регионе, разрабатывать и реализовывать совместные проекты и программы, проводить исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта, внедрять подходы устойчивого развития и ESG.

Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- Новосибирская область - один из ключевых регионов Сибири с огромным образовательным и научно-техническим потенциалом. В местных университетах накоплен уникальный опыт подготовки кадров для науки, инновационной деятельности и бизнеса, а Сбер готов предложить свои уникальные технологические наработки для дальнейшего эффективного социально-экономического развития региона.

Помимо сотрудничества в области высоких технологий, мы намереваемся развивать и традиционные формы коллаборации: банковское обслуживание, финансирование, совместную реализацию инвестпроектов и многое другое. Уверен, что результаты нашей работы сможет почувствовать каждый житель области.