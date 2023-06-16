Новосибирцев встревожили летающие над центром города истребители

Из-за пролетающих самолетов на машинах срабатывает сигнализация. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу жители Новосибирска наблюдали за полетом истребителей. Об этом написали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

- Несколько самолетов кружили над центром города, - указано в сообщении.

В комментариях подписчики отметили, что больше волнуются, когда самолеты не летают, а также тот факт, что из-за гула на машинах срабатывает сигнализация.

Самолеты летали над городом. Фото: «АСТ-54 Black».

- Это МиГ-31, - написал Антон Бибаев. - Иногда летному составу надо тренироваться для поддержания навыков. Иногда их поднимают по учебной тревоге. Также на дозаправку в Толмачево садятся перелетающие экипажи… Эти самолеты находятся у нас все время: самолеты и экипажи из разных полков и несут дежурство, поочередно сменяясь уже, наверное, лет пять. Причиной тому, что МиГ-31 является (являлся) самолетом противовоздушной обороны. Данные самолеты хорошо модернизированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber