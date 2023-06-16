Карта жителя Новосибирской области будет работать по платежной системе «Мир»

Губернатор НСО и гендиректор платежной системы подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, партнеры будут проводить совместные информационные кампании о Карте жителя региона. По мнению губернатора НСО, подписание этого соглашения — своевременное решение.

— Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками. На основе карты «Мир» создан проект Карты жителя Новосибирской области. Соглашение очень важно для нашего региона, мы надеемся на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы «Мир», – подчеркнул Андрей Травников.

Как отметил гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, в Карту жителя могут включить возможности предоставления адресных соцвыплат. Также Карту подключат к технологии электронного сертификата.

Совсем скоро платежная система «Мир» и Правительство Новосибирской области подготовят план по реализации инициатив в рамках соглашения.

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