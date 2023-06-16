В Новосибирске «пляж» на Шлюзе признали опасным. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске одно из излюбленных мест для купания на Шлюзе признали опасным. Об этом сообщили на сайте мэрии города в пятницу, 16 июня.

— По результатам социально-гигиенического мониторинга проб воды из водохранилища аванпорт Шлюза по улице Русской пляж на Шлюзе — неорганизованное место купания, по исследованным микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН, — уточнили в мэрии.

Оказалось, что в воде содержится 1200 КОЕ/100 сантиметров кубических общих колиморфных бактерий. При норме в 500.

Ранее КП-Новосибирск писала о берегах города и области, где чаще всего тонут местные.

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