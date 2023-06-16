Миниатюры новосибирского юмориста оценили в Москве

Новосибирец выступил в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поэт из Академгородка Аркадий Константинов стал дипломантом 7-го всероссийского фестиваля-конкурса «Умный смех». Он проходил 11 июня в «Амфитеатре» столичного Еврейского культурного центра, сообщает «Навигатор».

– Организатором традиционно выступил творческий клуб «Чёртова Дюжина». Конкурсантов судили известные юмористы, среди которых Татьяна Кормилицына (председатель), Юрий Викторов и Наталья Хозяинова, – рассказали организаторы.

Напомним, шесть лет назад, 11 июня 2017 года, Аркадий Константинов уже становился дипломантом в номинации «Микро-юмор». В этом году поэт из Академгородка повторил свой успех. Публика встречала дружным смехом избранные миниатюры сибиряка, которые он написал за последние три года.

Кстати, произведения новосибирского юмориста вошли в альманах «Умный смех – 2023».

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