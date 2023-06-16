Квартиры экс-главы НИИ туберкулеза в Новосибирске и Сочи передали РФ

Государство получило квартир на 28 миллионов рублей. Фото: Влад Комяков

В Новосибирской области суд удовлетворил иск прокуратуры — в пользу государства передали квартиры бывшего главы НИИ туберкулеза. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

— Установлено, что бывший руководитель ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и его родственники в 2014-2015 годах купили 6 квартир в Новосибирске и Сочи общей стоимостью больше 28 миллионов рублей, — указано в публикации пресс-службы.

Проверка не подтвердила законность доходов, за счет которых научный сотрудник покупал квартиры. Прямо сейчас экс-глава института осужден по делу о превышении должностных полномочий.

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