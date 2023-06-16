Рядовой из Новосибирска сбежал из части, угрожал жене убийством и всадил нож в продавца сосен

Военный успел за месяц заработать 3 статьи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирский гарнизонный военный суд разобрался в деле рядового, который сбежал из части и заработал еще две статьи. О преступлениях сообщили в органе в пятницу, 16 июня.

— Еще 10 декабря 2022 года обвиняемый, желая отдохнуть от службы, оставил часть и уехал домой. Уже 16 декабря, будучи пьяным, он из ревности поставил супругу на колени и подставил к ее горлу нож, угрожая убийством. Далее, 19 декабря, снова пьяный, обвиняемый напал на продавца, который не захотел подарить ему сосну за 700 рублей. Преступник ударил пострадавшего кулаком в лицо, а затем ударил метательным ножом в левое предплечье, — пояснили в Новосибирском гарнизонном суде.

В итоге военного осудили сразу по трем статьям — за побег из части, угрозу убийством и нападение с оружием. Виновному назначили 7 лет колонии общего режима.

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