Рядовой из Новосибирска сбежал из части, угрожал жене убийством и всадил нож в продавца сосен

Военный успел за месяц заработать 3 статьи.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Новосибирский гарнизонный военный суд разобрался в деле рядового, который сбежал из части и заработал еще две статьи. О преступлениях сообщили в органе в пятницу, 16 июня.
— Еще 10 декабря 2022 года обвиняемый, желая отдохнуть от службы, оставил часть и уехал домой. Уже 16 декабря, будучи пьяным, он из ревности поставил супругу на колени и подставил к ее горлу нож, угрожая убийством. Далее, 19 декабря, снова пьяный, обвиняемый напал на продавца, который не захотел подарить ему сосну за 700 рублей. Преступник ударил пострадавшего кулаком в лицо, а затем ударил метательным ножом в левое предплечье, — пояснили в Новосибирском гарнизонном суде.
В итоге военного осудили сразу по трем статьям — за побег из части, угрозу убийством и нападение с оружием. Виновному назначили 7 лет колонии общего режима.
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