После вмешательства прокуратуры под Новосибирском наказали 12 глав администраций

Местный прокурор вынес представление 12 главам администрации. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Маслянинского района пресекла халатность в исполнении санитарно—эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— В 2023 году органами местного самоуправления на территории района не проводились мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита, в том числе не проведена акарицидная обработка территорий, часто посещаемых жителями, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье, — указано в публикации ведомства.

Прокурор Маслянинского района внес представление 12 главам муниципалитетов. После этого территории обработали от клещей.

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