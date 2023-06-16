Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 8:51

После вмешательства прокуратуры под Новосибирском наказали 12 глав администраций

Жители добились обработки территории от клеща
Данила ШУЛЯК
Местный прокурор вынес представление 12 главам администрации.

Местный прокурор вынес представление 12 главам администрации.

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Маслянинского района пресекла халатность в исполнении санитарно—эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— В 2023 году органами местного самоуправления на территории района не проводились мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита, в том числе не проведена акарицидная обработка территорий, часто посещаемых жителями, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье, — указано в публикации ведомства.

Прокурор Маслянинского района внес представление 12 главам муниципалитетов. После этого территории обработали от клещей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber