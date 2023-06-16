После вмешательства прокуратуры под Новосибирском наказали 12 глав администраций

Местный прокурор вынес представление 12 главам администрации.
Фото: Даниил ОПАРИН
Прокуратура Маслянинского района пресекла халатность в исполнении санитарно—эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
— В 2023 году органами местного самоуправления на территории района не проводились мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита, в том числе не проведена акарицидная обработка территорий, часто посещаемых жителями, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье, — указано в публикации ведомства.
Прокурор Маслянинского района внес представление 12 главам муниципалитетов. После этого территории обработали от клещей.
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