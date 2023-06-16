Крановщица из Новосибирска собирает деньги на похороны коллеги, погибшей после падения крана на стройке

Строительный кран с сотрудницей внутри рухнул на стройке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Крановщица из Новосибирска Евгения Гонекер организовала сбор средств на похороны коллеги, погибшей после падения крана на стройке. Об этом пишет Atas.info.

ЧП произошло в четверг, 15 июня, на стройке элитного дома в микрорайоне «Европейский берег». Там рухнул строительный кран, внутри которого находилась сотрудница. Женщине было 57 лет. Известно, что она должна была уходить на пенсию, дорабатывала последний день.

Выяснилось, что у погибшей осталась дочь. Именно ей Евгения хочет передать собранные деньги.

При этом неизвестно, помогут ли семье погибшей руководитель подрядной организации или представители застройщика.

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