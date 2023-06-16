Заключенный вырезал из полена главную часовню Новосибирска

Заключенный вырезал копию часовни из полена. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

Заключенный вырезал из полена копию главной часовни Новосибирска, которая находится на Красном проспекте. И представил ее на конкурсе к 130-летию города. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по Новосибирской области.

– Сотрудники провели отбор и выявили претендента на победу. Им оказался осужденный из колонии №18, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Он сделал макет часовни Святителя Николая, которая символизирует центр Сибири.

Все детали в архитектуре учтены. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

Изделие изготовлено в миниатюре, при этом все детали архитектуры учтены и максимально приближены к реальным. Кроме того, мастер выкрасил свое изделие в цвета, которые присущи часовне на Красном проспекте.

Мини-копия часовни победила в конкурсе к юбилею города. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

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