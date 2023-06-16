Житель Бурятии лишился 600 тысяч рублей из-за мошенников

Житель Бурятии стал жертвой мошенников – он лишился в общей сложности 600 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Бурятии стал жертвой мошенников – он лишился в общей сложности 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «Номер один» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики.

История произошла в конце апреля 2023 года. 45-летнему мужчине поступил телефонный звонок. Человек на другом конце трубки представился сотрудником правоохранительных органов по Москве. Аферист сообщил, что в отделение банка якобы пришел мужчина с нотариальной доверенностью от имени собеседника. В документе было указано, что житель Бурятии разрешает распорядиться деньгами на своем накопительном банковском счете.

Потерпевший заявил, что не давал никому такого разрешения. Мошенник заверил, что уголовное дело уже возбуждено, а потом соединил мужчину с лже-сотрудником Центробанка.

Аферист объяснил мужчине, что недобросовестные коллеги из другого финансового учреждения продали сведения по его счетам. Чтобы сохранить денежные средства, предложил перевести их на безопасный счет.

− Житель Прибайкальского района проехал в отделение банка, где снял свои сбережения в сумме 300 тысяч рублей и через банкомат перевел по 29 указанным мошенниками абонентским номерам. Спустя два дня он в отделении того же банка обналичил еще 300 тысяч рублей и положил на карту, открытую в другой кредитной организации, а после – перечислил всю сумму на счет, который ему продиктовали, − отметили в публикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber