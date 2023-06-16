В Калининском районе Новосибирска 9-классники смогут получить профессию без отрыва от учёбы в школе. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске с нового учебного года на базе гимназии № 12 заработает центр профессионального образования. Там ученики 9 классов смогут пройти обучения и получить рабочую профессию. Для работы центра выделили здание, которое пустовало несколько лет. В помещениях сейчас проводят ремонт. Ход работ проверил мэр города Анатолий Локоть.

– В здании бывшего детского сада на ул. Народной, 33 мы организуем образовательный центр, где преподаватели учреждений среднего специального образования будут вести подготовку ребят по рабочим специальностям. Сейчас идёт бурное развитие промышленности, многие производства восстанавливаются, в том числе в Новосибирске. Я неоднократно слышал от руководителей предприятий, что наблюдается дефицит кадров рабочих специальностей. Работники требуются и в малом бизнесе – в лёгкой промышленности, в сфере услуг. Задача – обучить ребят рабочим профессиям, чтобы они могли прийти на производство после школы, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В Советском и Ленинском районах уже работают подобные центры. Третье такое учреждение откроется здесь, в Калининском районе. Возможность обучаться будет не только у учеников 12-й гимназии, но и других близлежащих школ.

В декабре 2021 года здание по адресу Народная, 33 передали гимназии № 12. В 2022 году там отремонтировали кровлю, систему отопления, а также заменили окна. В настоящий момент в здании идут общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы. В июле заасфальтируют территорию и отремонтируют фасад. Объект уже готов на 80%.

В центре старшеклассники смогут получить предпрофильное профессиональное образование. Речь о следующих направлениях: парикмахер, эстетическая косметология (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»); оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»); мастер слесарных работ (ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»); портной, дизайн одежды (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»).

Директор МАОУ «Гимназия № 12» Юлия Фауст отметила, что детям порой непросто определиться с выбором специальности. А в центре они смогут понять для себя, интересно им направление или нет.

– Ребята целый год будут изучать выбранную профессию. По окончании 9 класса они получат аттестат об основном образовании вместе со свидетельством о получении рабочей профессии, – рассказала директор.

На новый учебный год все места в центре уже заняли. На каждое направление набирают по 25 ребят.

– За исключением специальности «мастер слесарных работ», там 70 мест, набор идёт с 7 класса. Колледжи уже готовы завозить свое оборудование, чтобы с 1 сентября начать образовательный процесс, – добавила Юлия Фауст.

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