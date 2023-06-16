Глава сельсовета из Новосибирской области отправился в зону СВО добровольцем

С Владимиром Счастным (справа) встретился глава района Сергей Субботин. Фото: администрация Мошковского района
Глава Барлакского сельсовета Новосибирской области Владимир Счастный решил отправиться в зону спецоперации. Об этом стало известно накануне, 15 июня.
О решении главы сельсовета рассказали в администрации Мошковского района. Вчера с Владимиром Счастным встретился глава муниципального образования Сергей Субботин.
− Горжусь тем, что работаю с такими людьми − настоящими патриотами, которые любят свою страну, земляков, которые верны своему гражданскому долгу, − отметил глава Мошковского района.
Сергей Субботин поблагодарил сибиряка за благородное решение и пожелал ему успешного выполнения всех задач СВО. Он добавил, что поддержкой Владимиру станут молитвы новосибирцев и их добрые дела.
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