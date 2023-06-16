В Новосибирске девушки устроили скандал за просьбу предъявить документы при покупке спиртного

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

В 9 часов утра в магазине, расположенном на ул. Тухачевского, две девушки попытались приобрести алкоголь. Продавец засомневалась в том, что они достигли совершеннолетия и попросила показать документы. Паспорта подруги не предъявили, а вот спорить и требовать продажи спиртного – продолжили с ещё большим напором. Когда дело дошло до откровенного хамства, женщина нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР задержали юных нарушительниц и передали их для дальнейшего разбирательства в полицию.

Вчера в 16:15 в магазине Железнодорожного района бойцами ГБР-74 был задержан 12-летний мальчик. Он был пойман, когда без оплаты попытался вынести из торгового зала 10 шоколадных батончиков «Милки вэй». Вызванная на место происшествия мама забрала своего сына, а украденный им товар вернулся на прилавок.

Аналогичный инцидент с участием несовершеннолетнего произошел вчера в Дзержинском районе Новосибирска. Там 13-летний подросток попытался украсть два пакетика шоколадного драже M&M’s, но был остановлен охранником. Как и в предыдущем случае, задержанного за кражу ребенка гвардейцы передали матери.

В 17:23 в дежурную часть АБ ГВАРДИЯ позвонила жительница дома 19 по ул. Мичурина, пользующаяся услугой «Безопасный двор», и сообщила о компании, распивающей на лавочке алкоголь. Прибывшие на вызов бойцы ГБР обнаружили во дворе дома пятерых совсем молодых мужчин, пьющих пиво. Гвардейцы провели с ними профилактическую беседу о недопустимости распития спиртных напитков во дворе жилого дома, после чего нарушители покинули охраняемый двор.