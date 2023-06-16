В Новосибирске начальник регионального ЦОДД Вячеслав Трещев останется в СИЗО до 19 июля

Трещев будет находиться под стражей до 19 июля. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
В Новосибирске начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева оставили в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 19 июля.
Постановление вынес Ленинский районный суд.
− Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест, − сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.
Напомним, Вячеслава Трещева задержали в декабре 2022 года. Ему вменяют взяточничество в особо крупном размере. Трещев обещал за деньги обеспечить победу двум фирмам в электронных аукционах. Речь идет об установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы, позволяющих контролировать пассажиропоток на объектах авиационной инфраструктуры.
17 апреля Вячеславу продлили арест. Его оставили в СИЗО до 19 июня.
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