В Новосибирске начальник регионального ЦОДД Вячеслав Трещев останется в СИЗО до 19 июля

Трещев будет находиться под стражей до 19 июля. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева оставили в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 19 июля.

Постановление вынес Ленинский районный суд.

− Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест, − сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, Вячеслава Трещева задержали в декабре 2022 года. Ему вменяют взяточничество в особо крупном размере. Трещев обещал за деньги обеспечить победу двум фирмам в электронных аукционах. Речь идет об установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы, позволяющих контролировать пассажиропоток на объектах авиационной инфраструктуры.

17 апреля Вячеславу продлили арест. Его оставили в СИЗО до 19 июня.

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