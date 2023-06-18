Сегодня День медицинского работника: поздравляем всех медиков Новосибирска!

Необычный факт для любопытных: вы знали, что колбаса «Докторская» появилась в 1936 году? Ее назначали в качестве диетического питания больным, пострадавшим от Гражданской войны и царского режима.

А если серьезно - от всей души поздравляем сегодня врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров с Днем медицинского работника!

Напоминаем, что на нашем портале «Клиника года» собраны статьи медиков о том, как поддержать и укрепить здоровье, помочь организму справиться с травмами и недугами. Здесь же с июля по август можно проголосовать за лучшую клинику и лучшего врача Новосибирска. Номинантов выдвигают не только сами медицинские организации - их могут предложить и благодарные пациенты, которые хотят поддержать любимую клинику или врача.