Новосибирский депутат назвал причину массовой гибели рыбы в Оби

Названа причина массовой гибели рыбы в реке Обь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа причина массовой гибели рыбы в реке Обь. Данную тему поднял на заседании глава комитета Заксобрания НСО по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

Депутат отметил, что мор рыбы провоцирует слив в реку ливневых стоков. Денис Субботин напомнил – на сегодняшний день Обь носит статус одной из самых грязных рек России.

− Грязь попадает в водоем вместе с неочищенными ливневыми стоками, с песком и солью, всякого рода химикатами. Они губят реку по всему течению Оби – в Бийске, Барнауле, Новосибирске и так далее. Очевидно, что необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации, − подчеркнул глава комитета.

Однако, по его словам, у правительства и муниципалитета попросту нет денег на такое масштабное строительство. Одним из способов решения проблемы может стать создание межрегиональной программы по защите Оби. Она подразумевает под собой проведение различных мероприятий – например, расчистки дна.

Ранее КП-Новосибирск писала, что сразу в двух озерах Новосибирской области массово погибли караси.

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