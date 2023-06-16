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НовостиОбщество16 июня 2023 5:57

На ПМЭФ губернатор Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Дагестан

Регионы будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Андрей Травников и Сергей Меликов подписали соглашение. Фото: правительство Новосибирской области.

Андрей Травников и Сергей Меликов подписали соглашение. Фото: правительство Новосибирской области.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве между регионами с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Как будут выстраиваться отношения между регионами благодаря этому документу? Соглашение предусматривает самый широкий круг взаимных интересов, помимо торгово-экономических отношений – в области науки и высоких технологий, архитектуры и градостроительства, промышленности и строительных материалов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в области образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, туризма, социальной защиты и занятости населения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, государственного ветеринарного надзора и здоровья животных, в сфере информатизации и связи.

Кроме того, власти регионов будут оказывать содействие в организации творческих встреч, круглых столов с участием журналистов Новосибирской области и Республики Дагестан в рамках Дней культуры и искусства Новосибирской области и Республики Дагестан.