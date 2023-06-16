Жительница Новосибирска пожаловалась на очередь и хамство в детской больнице. Фото: предоставлено Еленой.

Жительница Новосибирска пожаловалась на жуткую очередь в детской городской клинической больнице на Красном проспекте. Она уверяет, что ей пришлось прождать 3 часа, чтобы врачи осмотрели ребенка с сильной болью.

– Мой двухлетний ребенок стал жаловаться на сильную боль в ухе. Плакал. Мы поехали в это медучреждение. Попав туда, была в шоке от количества людей. Сначала ждали очереди в регистратуру, затем в кабинет. В очереди просидели 3 часа! – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Также женщина заверила, что ей нахамила сотрудница регистратуры.

– В кабинет мы попали спустя 3 часа. Малыша смотрели ровно 2 минуты. После чего выдали справку с назначением, – добавила собеседница.

Женщина рассказала, что назначения в итоге не помогли.

– Вчера пришлось в поликлинику обратиться уже. Так как назначения нам не помогли. И уже в поликлинике ребенку уши промывали. Заняло это 5 мин. В чем проблема была сделать это раньше, я не понимаю, – возмущается сибирячка.

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