В Новосибирском районе загорелся дачный дом из бруса

Под Новосибирском в СНТ «Тулинка-2» загорелся дачный дом из бруса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под Новосибирском в СНТ «Тулинка-2» загорелся дачный дом из бруса. ЧП произошло поздно вечером в четверг, 15 июня.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, вызов поступил в 23:52. Огонь объял крышу строения. Хозяева в этот момент были на месте, никто не пострадал.
− Дом из бруса 8*8 поврежден по всей площади 64 метра квадратных, − уточнили в МЧС.
В полпервого ночи пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 16 человек.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о пожаре в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. В огне погиб человек, его личность устанавливали.
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