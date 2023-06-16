В Новосибирском районе загорелся дачный дом из бруса

Под Новосибирском в СНТ «Тулинка-2» загорелся дачный дом из бруса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском в СНТ «Тулинка-2» загорелся дачный дом из бруса. ЧП произошло поздно вечером в четверг, 15 июня.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, вызов поступил в 23:52. Огонь объял крышу строения. Хозяева в этот момент были на месте, никто не пострадал.

− Дом из бруса 8*8 поврежден по всей площади 64 метра квадратных, − уточнили в МЧС.

В полпервого ночи пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 16 человек.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о пожаре в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. В огне погиб человек, его личность устанавливали.

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