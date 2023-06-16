В Новосибирске благоустроили площадку у стелы героям ВОВ возле «Ройял парка»

Площадку у стелы героям ВОВ возле «Ройял парка» привели в порядок. Фото: мэрия Новосибирска

Площадку у стелы героям ВОВ возле «Ройял парка» привели в порядок. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Рабочие покрасили памятный знак и облицевали его основание. Вокруг стелы вымостили участок площадью 24 метра квадратных.

− Для безопасного подхода к памятному знаку оборудован новый пандус, − рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, стела в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне некоторое время назад оказалась в центре скандала. В августе 2022 года ее снесли, а на этом месте хотели построить гостиницу. Такое решение возмутило местных жителей. Новосибирцы даже обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

За демонтаж стелы судили главу Центрального округа Сергея Канунникова. Чиновнику вменили халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

В итоге в сентябре 2022 года памятный знак вернули на прежнее место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber