В Новосибирске на Кропоткина на ходу задымился грузовик

В Новосибирске ан Кропоткина на ходу задымился грузовик. Фото: Телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".

Новосибирцы 16 июня заметили на улице Кропоткина дымящийся грузовик. Они сняли его на видео.

– Водитель решил не останавливаться и продолжил движение, – рассказали очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, что грузовик окутали клубы черного дыма. Несмотря на это водитель не заглушил большегруз, а ехал по дороге.

Комментаторы удивились выдержке водителя. Также они предположили, какая поломка случилась в автомобиле:

– Форсунки подвели! – говорят новосибирцы.

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