В Новосибирске на реке Обь заметили пьяного мужчину на лодке

Сибиряк плыл по течению на резиновой лодке без мотора. Фото: Спасатели МАСС

Пьяного мужчину на лодке заметили на реке Обь в Новосибирске. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 15 июня. Сибиряк плыл по течению на резиновой лодке без мотора.

− Заметил его мужчина на катере, взял на буксир и доставил к пирсу спасательного отряда. Спасатели осмотрели мужчину 1957 года рождения, провели с ним профилактическую беседу и вызвали сотрудников отдела полиции, которым и передали его, − отметили в публикации.

Спасатели подчеркнули, что если бы очевидец проплыл мимо, то все могло бы закончиться трагедией. Ведь пьяный мужчина мог свалиться в воду и утонуть.

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