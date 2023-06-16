В зону специальной военной операции можно отправить посылку бесплатно

Александр Аксёненко, депутат Государственной думы РФ фракции «Справедливая Россия - За правду». Фото: Пресс-служба партии СРЗП

Ранее Сергей Михайлович Миронов при личной встрече с Президентом России просил дать такую возможность - чтобы каждый россиянин смог отправить посылку своему близкому человеку. Владимир Путин поддержал инициативу лидера справедливороссов и дал соответствующее распоряжение.

Можно отправить личные вещи, одежду, консервы. Посылки для участников СВО принимают бесплатно, деньги возьмут только за упаковку.

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной думе РФ. Фото: Пресс-служба партии СРЗП

- Посылки принимаем только в открытом виде. Они уходят в логистический центр в Москву, затем - в Министерство обороны, оттуда отправляют адресатам, - пояснила руководитель пресс-службы «Почты России» в Сибирском федеральном округе Галина Гордеенко.

Бесплатные посылки в зону спецоперации на почте начали принимать в мае. За месяц в стране осуществили больше 15 тысяч таких отправлений, 500 из них - новосибирцы.

- Эта поддержка очень важна, и наши защитники в зоне СВО должны получать весточку из дома, знать, что их ждут, - сказал депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко.