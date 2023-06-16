МегаФон ускорил интернет в районе Чуйского тракта

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Качество мобильного интернета улучшилось также на отрезке автомобильной дороги федерального значения и в дачных товариществах.

Керамкомбинат - посёлок в Искитимском районе Новосибирской области, расположенный в 80 километрах к югу от Новосибирска. В нём работает средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются местные дети, а также ребята из ближайшего села Евсино. Благодаря проведенным работам, существующее телеком-оборудование теперь поддерживает все современные стандарты связи. При этом, запуск «дальнобойного» слоя LTE на базовой станции, позволил обеспечить интернетом несколько ближайших СНТ: Мичуринец, Дорожник и Земляничка, а также отрезок автомобильной дороги федерального значения Р256 «Чуйский тракт». Используемый диапазон хорошо проникает внутрь труднодоступных для сигнала помещений, а также обеспечивает увеличенную дальность.

По данным МегаФона, абоненты активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью - в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Согласно обезличенной статистике оператора, в мае этого года мобильный трафик в посёлке Керамкомбинат увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также аналитики отмечают, что жители села стали активнее разговаривать по телефону: рост голосовых звонков составил 44%. Примечательно, что близлежащий город Искитим, который в 30 раз превосходит по численности населения Керамкомбинат, имеет практически одинаковые с данным поселком показатели по мобильной активности в сети оператора.

- С начала этого года мы построили и модернизировали базовые станции LTE в пяти селах Новосибирской области и областном центре. На этих территориях увеличилась скорость мобильного интернета, также наше оборудование теперь может одновременно обслуживать больше пользователей без потери качества соединения. Мы постоянно изучаем динамику скорости передачи данных, нагрузку на инфраструктуру и другие параметры, чтобы улучшать сеть там, где это необходимо. Например, только за один месяц жители Керамкомбината «прокачали» около 10 тысяч гигабайт. Такого объёма данных хватит, чтобы говорить по видеосвязи через мессенджер Telegram на протяжении почти трёх лет, - комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.