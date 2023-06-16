44-летний новосибирец до смерти забил пожилую любовницу бутылкой водки. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске будут судить 44-летнего жителя Ленинского района. Ему вменяют убийство своей сожительницы. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ.

– Следствие установило, что ночью в марте 2023 года обвиняемый и потерпевшая находились в одной из квартир Ленинского района, распивали спиртное. Во время застолья между мужчиной и 60-летней женщиной произошел конфликт по незначительному поводу, – уточнили подробности в СК РФ по Новосибирской области.

Разъяренный новосибирец множество раз ударил пожилую любовницу бытовыми предметами. В том числе избил ее бутылкой. Судя по фото, опубликованном в СК, из-под водки. Из-за травм пенсионерка умерла.

Дело агрессора по существу рассмотрят в суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber