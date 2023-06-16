Банк Уралсиб стал победителем конкурса «Новосибирская марка»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Конкурс является заметным явлением в новосибирском бизнес-сообществе, его участниками каждый год становятся организации из различных сфер экономики: финансовые, производственные, строительные, медицинские компании и другие.

Организаторами конкурса выступают Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий и мэрия города Новосибирска.

По итогам 2022 года Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал лауреатом в номинации «За стабильность и профессионализм». Памятные дипломы и медали победителям вручил мэр г. Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Конкурсная комиссия оценивала претендентов по следующим основным критериям: соответствие услуг и продукции стандартам качества и безопасности, безупречная репутация на рынке и инновационные подходы в работе. В 2022 году Уралсиб активно развивал продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами, предлагал предпринимателям широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Также в прошлом году Новосибирский филиал Банка Уралсиб принимал активное участие в различных городских бизнес-проектах и мероприятиях социальной направленности.

- Победа в конкурсе «Новосибирская марка» стала признанием высокого профессионального уровня команды Банка Уралсиб, подтверждением нашего вклада в развитие бизнеса в регионе. Победа в таком престижном конкурсе стимулирует нас к новым достижениям, мы продолжим активное развитие услуг, сервисов и продуктов для граждан и юридических лиц, - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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