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НовостиПроисшествия16 июня 2023 3:57

В транспортном СК и прокуратуре проводят проверку после схода вагонов грузового поезда в НСО

В результате происшествия никто не пострадал
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В транспортном СК и прокуратуре проводят проверку после схода вагонов грузового поезда в НСО. Фото: Восточное МСТ СК РФ.

В транспортном СК и прокуратуре проводят проверку после схода вагонов грузового поезда в НСО. Фото: Восточное МСТ СК РФ.

В Восточном МСУТ СК РФ проводят доследственную проверку после схода с рельсов вагонов грузового поезда в НСО. Случился инцидент утром 16 июня на станции Барабинск.

– Произошёл сход пяти вагонов с углем грузового поезда. В результате произошедшего никто не пострадал, опрокидывание вагона не допущено, – говорится в сообщении транспортного СК.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также в ЧП разбираются сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

– В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, – уточнили в ведомстве.

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