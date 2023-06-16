Чуйский тракт реконструируют и сделают национальным туристическим маршрутом

Главы трех регионов подписали соглашение. Фото: правительство Новосибирской области.

На Петербургском международном экономическом форуме главы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристического маршрута «Чуйский тракт».

Напомним, в 2022 году Чуйский тракт отметил столетие с момента образования. Это послужило стартом для совместной работы трёх регионов.В рамках работ на тракте запланировано расширение федеральной трассы Р-256 до четырёх полос на всём протяжении от Новосибирска до Монголии. Работы рассчитаны до 2035 года.

- Чуйский тракт – это магистральная дорога, и её нельзя развивать кусками, отдельными участками – необходима координация, – пояснил Андрей Травников. – Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырёх полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта – Восточного обхода Новосибирска. Но Чуйский тракт – это не просто дорога, это путь в Горный Алтай, который очень любят посещать наши земляки – жители Новосибирской области. Думаю, что благодаря общим усилиям трёх регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места – Телецкое озеро, Катунь и прилегающие территории, но и осознают, что тракт сам по себе до границы с Монголией – удивительно красивое место, и есть ещё много достопримечательностей в Горном Алтае, которые стоит увидеть, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.