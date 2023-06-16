В Новосибирске на выходных прогнозируют жару до +27 и небольшой дождь

Выходные 17 и 18 июня в Новосибирске выдадутся жаркими.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выходные 17 и 18 июня в Новосибирске выдадутся жаркими. Температура будет подниматься до +27 градусов. При этом местами пройдет дождь, сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.
В субботу, 17 июня, ночью прогнозируют +11...+13. Днем воздух прогреется до +27 градусов, погода преимущественно без осадков.
В воскресенье, 18 июня, ночью обещают до +15. Днем будет +24...+26 градусов.
− Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, − предупреждают синоптики.
В выходные будет дуть западный ветер с порывами до девяти метров в секунду.
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