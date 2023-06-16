В Новосибирской области сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирской области с рельсов сошли 5 вагонов грузового поезда. Произошло ЧП утром 16 июня на станции г. Барабинск.

– Сход вагонов произошел в 07:18, без опрокидывания. Пострадавших в результате ЧП нет, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что на движение поездов случившееся не повлияло. На месте ЧП работает аварийно-спасательный отряд.

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