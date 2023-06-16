В зоне СВО погиб мобилизованный из Новосибирской области Александр Науменко

Мобилизованный из Куйбышева Александр Науменко погиб в зоне спецоперации. Фото: администрация Куйбышевского района
Мобилизованный из Куйбышева Александр Науменко погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.
Александра не стало 8 июня. Герою было 26 лет.
Сибиряк родился 24 марта 1997 года в селе Северном Северного района. Спустя некоторое время переехал в Куйбышев вместе с родителями. Учился в местной школе № 3, затем поступил в политехнический техникум.
Потом Александра призвали на срочную службу, после возвращения он работал вахтовым методом в других регионах.
− 25 октября 2022 года А.С. Науменко был призван в рамках частичной мобилизации. 8 июня 2023 года Александр геройски погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, − рассказали в администрации.
Церемония прощания с героем пройдет 16 июня с 10:00 до 11:30 в ДК имени Куйбышева.
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