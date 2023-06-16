В Новосибирске вынесли приговор 24-летней девушке, которая получала выплаты за несуществующего ребенка

В Новосибирске 24-летняя девушка получала выплаты за несуществующего ребенка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске 24-летняя девушка получала выплаты за несуществующего ребенка. В итоге ее мошенническая схема раскрылась. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

− В суде установлено, что 19.06.2020 осужденная предоставила в ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Новосибирск» поддельное свидетельство о рождении ею ребенка, − отметили в ведомстве.

На основании фиктивного документа сибирячка в течение полутора лет получала выплаты по уходу за ребенком. В общей сложности она похитила из бюджета чуть меньше 500 тысяч рублей.

Девушку признали виновной по части третьей статьи 159 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат». Суд приговорил сибирячку к двум годам лишения свободы условно. Также с нее взыскали причиненный ущерб.

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