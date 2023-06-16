В Новосибирске на Хилокской улице задержали 13 нелегальных мигрантов. Фото: ГУ МВД НСО.

В Кировском районе Новосибирска на Хилокской улице задержали 13 нелегальных мигрантов. Всех их посетили в спецприемник. Всего на Хилокской проверили свыше 550 иностранцев из ближнего зарубежья. 26 из них оказались в полиции. Оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники ГУ МВД с привлечением росгвардейцев.

– По результатам проверок сотрудниками полиции собрано 13 материалов за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима проживания (пребывания) в Российской Федерации, а также сотрудниками ГИБДД вынесено 14 постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении 13 мигрантов, помещенных в спецприемник, собирают материалы. Их намерены выдворить из России.

В полиции также проверили всех мигрантов на предмет нахождения в розыске.

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