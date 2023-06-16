Новосибирск вошел в ТОП-3 российских городов по прибавке к зарплате

В течение последнего года 4 из 5 работодателей Новосибирска повышали зарплаты своим сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение последнего года 4 из 5 работодателей Новосибирска повышали зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Столица Сибири вошла в ТОП-3 российских городов по прибавке к зарплате. 57% новосибирских компаний производили индексацию менее чем полгода назад. На первом месте за этот период оказался Екатеринбург – 59%. В тройку лидеров также вошла Москва – там зарплаты повысили 55% организаций.

Полгода-год назад 24% работодателей из Новосибирска порадовали своих сотрудников повышением. Особенно повезло работникам из Санкт-Петербурга – в Северной столице 26% компаний стали платить своим сотрудникам больше.

− О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6-12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (29 и 24% соответственно), − показал опрос.

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