Судебный пристав восстановила в работе тренера по дзюдо из Новосибирской области

Тренера по дзюдо из Колыванского района Новосибирской области восстановили в работе по решению суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренера по дзюдо из Колыванского района Новосибирской области восстановили в работе по решению суда. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Речь идет о Колыванской детско-юношеской спортивной школе, где мужчина работал преподавателем.

− Известно, что около двух лет тренер судился с уже бывшим руководством спортивной школы. Специалиста уволили по причине якобы отсутствия его в спортивном зале при выполнении подопечными упражнений, − отметили в публикации.

Также мужчина пытался оспорить применение в отношении него дисциплинарного взыскания в виде выговора. Рассмотрев материалы дела, суд постановил восстановить тренера в работе, взыскать с учреждения заработную плату за период вынужденного прогула сибиряка за два года и три месяца. Мужчине должны были выплатить 1,8 миллиона рублей зарплаты и 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Судебный пристав возбудила исполнительное производство. Она сообщила об этом директору организации, предупредив об ответственности в случае уклонения. В тот же день новосибирца восстановили в должности, ему выплатили положенную сумму. Все ранее наложенные дисциплинарные взыскания сняли.

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