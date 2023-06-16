«Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы по направлению Новосибирск – Пхукет

«Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет.
Фото: Иван ВИСЛОВ
«Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет. Об этом сообщили на официальном сайте авиакомпании.
Полеты начнут выполняться с 11 июля. Самолеты по этому направлению будут летать два раза в неделю – по вторникам и субботам.
В авиакомпании подчеркнули, что билеты можно приобрести уже сейчас.
− Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в которые выполняются прямые рейсы Аэрофлота из Новосибирска, − сообщает «Аэрофлот».
Ранее стало известно, что с 7 июля жители Новосибирска смогут улететь в Бангкок без пересадок.
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