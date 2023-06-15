Новосибирцев напугал бесстрашный рабочий на строительных лесах

Мужчина работал на высоте без страховки. Фото: "АСТ-54"/ВКонтакте.

Жителей Новосибирска напугал рабочий, который работал на строительных лесах. Мужчина находился на высоте без страховки. Фото опубликовали в паблике «АСТ-54».

- На 4 этаже дома на Большевистской, 48/2 был замечен бесстрашный рабочий, укладывающий утеплитель стоя на тонких досках без страховки, - указано в посте.

Подписчица паблика прокомментировала, что «такая картина там каждый день».

- Смотреть страшно. Случая с падением крана на Владимира Заровного, видимо, было мало, - написала женщина.

Уточним, сибирячка имела в виду трагедию, которая произошла 15 июня на стройплощадке в ЖК «Европейский берег». У крана отказали тормоза, и он рухнул на землю и близстоящие машины. 57-летняя крановщица погибла на месте.

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