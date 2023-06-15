Студентка новосибирского педколледжа стала участницей шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Дарье Александровой 19 лет. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ.

Студентка педагогического колледжа Новосибирска Дарья Александрова стала участницей нового шоу на ТНТ «Выжить в Дубае». Девушке 19 лет. И, как она призналась журналистам телеканала, участие в нем стало самым большим вызовом в ее жизни.

- Сложнее всего было адаптироваться к новой стране, где ты ничего не знаешь и не понимаешь, и к жаре, - рассказала Даша. - Общение с командой и звездами для меня не было стрессом: я всегда легко нахожу общий язык с людьми. С положительной стороны для меня раскрылись Дава и Анна Хилькевич, с которой мы с ней очень хорошо общались. Ляйсан Утяшева потрясла: очень красивая, невероятно мудрая.

У Даши Александровой непростая судьба: в 2015 году она вместе с семьей уехала из родного Донбасса в Сибирь после того, как недалеко от нее в песочнице взорвался снаряд. Сейчас девушка занимается пением и пишет песни.

Новое масштабное реалити-шоу на ТНТ стартует 25 июня. Ради 10 миллионов рублей в пустыню отправятся две команды: народная и звездная. Среди участников последней актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, шоумен Тимур Батрутдинов.

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