Новосибирские следователи назвали самые коррумпированные сферы в регионе

Большинство уголовных дел было возбуждено из-за взяток. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году новосибирские следовали расследовали 258 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Это почти на 2,4% больше, чем в 2021-м. Было возбуждено 204 уголовных дела (рост на 9%), сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на первого заместителя СУ СКР по региону Антона Бадулина.

– Среди коррупционных преступлений большую часть составляют взяточничество, а также совершенные в бюджетной сфере, госзакупок и госконтрактов, – пояснил Бадулин. – Привлекались должностные лица за совершение преступлений в сфере промышленности и финансово-экономической. Раскрыли ряд преступлений, совершенных должностными лицами организаций – получателями бюджетных средств по нацпроектам «Образование», «Демография». Кстати, одну из самых крупных взяток получили бывшие сотрудники отдела лесных отношений минприроды региона. Ее размер составил 1,6 млн рублей.

По словам следователя, самой коррумпированной в прошлом году была правоприменительная сфера (чиновники, работники организаций). 41,9% дел, направленных в суд, были связаны со взятками. Пять человек попали на скамью подсудимых за преступления в бюджетной сфере, трое – в отрасли госконтрактов и госзакупок, семь – в промышленности, 11 – в финансово-экономической отрасли.

Всего в 2021 году в суд было направлено 84 уголовных дела, 81 – в 2022-м, 8 – с начала 2023-го.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber