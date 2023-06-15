«Результаты пересчитаны»: в Новосибирской области устранили причину некорректного отображения баллов за ОГЭ по русскому языку

Результаты по ОГЭ пересчитали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Результаты ОГЭ по русскому языку у новосибирских школьников пересчитали. Об этом КП-Новосибирск сообщила директор Новосибирского института мониторинга и развития образования – Регионального центра обработки информации Наталья Ярославцева.
- Причина некорректного отображения результатов ОГЭ по русскому языку оперативно устранена. Это коснулось порядка 800 выпускников Новосибирской области, - уточнила Наталья Васильевна. - Обновленные результаты уже пересчитаны. Все необходимые меры по недопущению такой проблемы вновь приняты.
Выпускники смогут ознакомиться с результатами ОГЭ на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9.
Напомним, 15 июня у новосибирских девятиклассников пропали результаты ОГЭ по русскому языку. Оказалось, что произошел технический сбой в системе подсчета.
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