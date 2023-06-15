Под Новосибирском сельчане несколько лет страдают без воды

Воды у сельчан нет никакой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители села в Карасукском районе Новосибирской области уже несколько лет страдают без воды. Местные там включают стиральные машинки и ходят в душ только по ночам. Жалобы управляющим предприятиям не приносят результатов. О проблеме сообщает агентство новостей Горсайт.

— В душе не помоешься, водонагреватели висят без дела. Стиральные машинки используем только ночью. Про огород вообще молчу: поливаем тем, что успевает набрать поздним вечером или ночью. Такая картина уже на протяжении нескольких лет. Уже терпения нет, – рассказал Горсайту житель села Октябрьское Сергей Шевровский.

Обращения к руководству местного сельхозпредприятия не принесли результатов. В муниципалитете района тоже ничем не помогли.

Оказалось, уже несколько лет за водопровод отвечает МУП «Водхоз».

– Сейчас идет передача имущества водоинженерных коммуникаций администрации района. Но МУП «Водхоз» сейчас ремонтировать скважины не может, это будет нецелевое использование средств, – пояснила Горсайту Глава администрации Октябрьского сельсовета Лилия Май.

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