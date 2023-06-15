Мэр Новосибирска объяснил задержку работ в Первомайском сквере вмешательством бизнесменов

Сквер закончат до конца лета. Фото: проектная документация сквера.
Предприниматели Новосибирска задержали работы в Первомайском сквере на начальном этапе. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на традиционной пресс-конференции в четверг, 15 июня.
— Работы в сквере идут. Начальный этап был задержан прежде всего противодействием некоторых предпринимательских структур, которые вели свою предпринимательскую деятельность на территории сквера. А так территория огорожена, работы ведутся. Контроль осуществляет департамент культуры, — отметил градоначальник.
По словам политика, все работы должны завершить до конца лета.
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