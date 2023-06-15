«Пункт назначения»: на трассе Новосибирск-Бийск перевернулся грузовик с бревнами

На трассе Новосибирск-Бийск перевернулся груженый лесовоз с бревнами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 15 июня на трассе «Р256» Новосибирск-Бийск перевернулся груженый грузовик-лесовоз. О ДТП сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— Пункт назначения прям. Как понимаю, закрутило прицеп, и грузовик перевернуло через встречную полосу, — сообщил подписчик сообщества.

Авария временно затруднила движение. Как сообщили очевидцы, водитель лесовоза убрал прицеп с проезжей части. Другие сибиряки помогли оттащить бревна и освободить дорогу.

Официальной информации нет. Фото: скриншот паблика.

На месте работает экипаж ДПС. В региональной Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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