«Пункт назначения»: на трассе Новосибирск-Бийск перевернулся грузовик с бревнами

На трассе Новосибирск-Бийск перевернулся груженый лесовоз с бревнами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вечером 15 июня на трассе «Р256» Новосибирск-Бийск перевернулся груженый грузовик-лесовоз. О ДТП сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.
— Пункт назначения прям. Как понимаю, закрутило прицеп, и грузовик перевернуло через встречную полосу, — сообщил подписчик сообщества.
Авария временно затруднила движение. Как сообщили очевидцы, водитель лесовоза убрал прицеп с проезжей части. Другие сибиряки помогли оттащить бревна и освободить дорогу.
Официальной информации нет. Фото: скриншот паблика.
На месте работает экипаж ДПС. В региональной Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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